Макрон: Работа над гарантиями безопасности для Украины завершена 4.09.2025, 10:43

Эмманюэль Макрон

Фото: Getty Images

Сейчас время для принятия политического решения.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что союзники завершили работу над гарантиями безопасности для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на dpa.

По словам лидера Франции, работа, проведенная военными руководителями после встречи в Белом доме в августе, подготовила почву для быстрых действий после достижения мирного соглашения.

«Благодаря вкладу, подготовленному, задокументированному и подтвержденному сегодня днем на уровне министров обороны в условиях строгой секретности, мы теперь можем сказать: эта работа завершена и готова к политическому одобрению», - добавил Макрон.

Владимир Зеленский приветствовал прогресс, подчеркнув, что гарантии являются реальной поддержкой Украины, а не символическими обещаниями.

Президент Украины добавил, что предварительные инициативы коалиции, в которые сначала никто не верил, также были реализованы и работают.

