На «Гродно Азот» остановили цех
- 4.09.2025, 10:57
Второе происшествие за неделю.
Жителей Гродно предупредили об остановки цеха аммиак-3 на «Гродно Азот», сообщили в пресс-службе предприятия.
Это произошло 3 сентября, около 13:35 по причине прекращения подачи воздуха на стадию риформинга цеха.
Как заверили представители промышленного гиганта, оснований и повода для обеспокоенности у жителей города нет.
«Все системы, ответственные за останов цеха, отработали штатно», – сказано в сообщении.
Пуск цеха аммиак-3 проведут в течение суток. На утро 4 сентября никаких сообщений об успешном возобновлении работы не поступало. Если мероприятия выпадут на ночное время, будет заметно пламя факельной установки.
Ранее, 29 августа 2025-го в котельном цехе филиала «Завод Химволокно» при розжиге горелки парового котла произошла авария. Травмы получили два работника, которых доставили в медучреждение.