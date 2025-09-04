У Лукашенко всплыли «побочки»3
- Telegram-канал «Ник и Майк»
- 4.09.2025, 10:59
- 3,032
Лекарственные препараты дают о себе знать.
Выездные фотографии и видео – это всегда интересные ракурсы, которые говорят больше, чем рассказы самого Лукашенко о полном медобследовании, включая мозги.
Первый – момент прилета в Китай и неуклюжие попытки спуститься с трапа самолета.
Второй – со встречи с Путиным. Лекарственные препараты дают о себе знать. Когда приходится лечить тремор головы, то выплывают побочки.
В этом плане обследования – обычная часть жизни Лукашенко, а не исключительное явление, как он попытался рассказывать несколько дней назад. За ним смотрят постоянно и без перерывов.
Telegram-канал «Ник и Майк»