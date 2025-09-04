закрыть
4 сентября 2025, четверг, 11:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У Лукашенко всплыли «побочки»

3
  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 4.09.2025, 10:59
  • 3,032
У Лукашенко всплыли «побочки»

Лекарственные препараты дают о себе знать.

Выездные фотографии и видео – это всегда интересные ракурсы, которые говорят больше, чем рассказы самого Лукашенко о полном медобследовании, включая мозги.

Первый – момент прилета в Китай и неуклюжие попытки спуститься с трапа самолета.

Второй – со встречи с Путиным. Лекарственные препараты дают о себе знать. Когда приходится лечить тремор головы, то выплывают побочки.

В этом плане обследования – обычная часть жизни Лукашенко, а не исключительное явление, как он попытался рассказывать несколько дней назад. За ним смотрят постоянно и без перерывов.

Telegram-канал «Ник и Майк»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман