закрыть
4 сентября 2025, четверг, 11:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Позиция Путина гораздо слабее»

  • 4.09.2025, 11:08
«Позиция Путина гораздо слабее»
Борис Джонсон

Борис Джонсон назвал условие, при котором война в Украине может закончиться до конца года.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что положить конец войне, развязанной Россией против Украины, реально до конца текущего года.

Такое мнение Джонсон выразил в интервью GB News.

По словам экс-премьера Британии, президенту США Дональду Трампу необходимо прислушаться к своей интуиции и ужесточить антироссийские санкции.

«Я думаю, если Дональд Трамп окажет необходимое давление, а затем его поддержат Великобритания и Европа, то, думаю, здесь могут произойти реальные изменения, и эта война может закончиться к концу года», — заявил он.

Борис Джонсон также выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин «находится в гораздо более слабом положении, чем говорят люди». Джонсон, в частности указал на «очень серьезные проблемы» на российских нефтеперерабатывающих заводах в результате украинских атак.

«Мы наблюдаем сокращение производства бензина в России на 10%, дефицит топлива, инфляция растет», — подчеркнул политик.

Кроме того, указал Джонсон, российские войска терпят неудачу на поле боя.

«Позиция Путина гораздо, гораздо слабее, чем думают люди», — убежден бывший премьер-министр Британии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман