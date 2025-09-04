«Позиция Путина гораздо слабее» 4.09.2025, 11:08

Борис Джонсон

Борис Джонсон назвал условие, при котором война в Украине может закончиться до конца года.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что положить конец войне, развязанной Россией против Украины, реально до конца текущего года.

Такое мнение Джонсон выразил в интервью GB News.

По словам экс-премьера Британии, президенту США Дональду Трампу необходимо прислушаться к своей интуиции и ужесточить антироссийские санкции.

«Я думаю, если Дональд Трамп окажет необходимое давление, а затем его поддержат Великобритания и Европа, то, думаю, здесь могут произойти реальные изменения, и эта война может закончиться к концу года», — заявил он.

Борис Джонсон также выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин «находится в гораздо более слабом положении, чем говорят люди». Джонсон, в частности указал на «очень серьезные проблемы» на российских нефтеперерабатывающих заводах в результате украинских атак.

«Мы наблюдаем сокращение производства бензина в России на 10%, дефицит топлива, инфляция растет», — подчеркнул политик.

Кроме того, указал Джонсон, российские войска терпят неудачу на поле боя.

«Позиция Путина гораздо, гораздо слабее, чем думают люди», — убежден бывший премьер-министр Британии.

