«Позиция Путина гораздо слабее»
- 4.09.2025, 11:08
Борис Джонсон назвал условие, при котором война в Украине может закончиться до конца года.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что положить конец войне, развязанной Россией против Украины, реально до конца текущего года.
Такое мнение Джонсон выразил в интервью GB News.
По словам экс-премьера Британии, президенту США Дональду Трампу необходимо прислушаться к своей интуиции и ужесточить антироссийские санкции.
«Я думаю, если Дональд Трамп окажет необходимое давление, а затем его поддержат Великобритания и Европа, то, думаю, здесь могут произойти реальные изменения, и эта война может закончиться к концу года», — заявил он.
Борис Джонсон также выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин «находится в гораздо более слабом положении, чем говорят люди». Джонсон, в частности указал на «очень серьезные проблемы» на российских нефтеперерабатывающих заводах в результате украинских атак.
«Мы наблюдаем сокращение производства бензина в России на 10%, дефицит топлива, инфляция растет», — подчеркнул политик.
Кроме того, указал Джонсон, российские войска терпят неудачу на поле боя.
«Позиция Путина гораздо, гораздо слабее, чем думают люди», — убежден бывший премьер-министр Британии.