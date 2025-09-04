По всей Беларуси закрывают роддома 4.09.2025, 11:16

Рождаемость за восемь лет сократилась вдвое.

В стране один за другим закрываются родильные дома. Роженицам приходится иногда помотаться, пишет BGmedia.

Сложная ситуация с доступом к медицине сложилась в Калинковичах. Там несколько лет идет ремонт районной больницы, также закрыли родильное отделение. Роженицам приказано ехать в Мозырь. Но проблема в том, что мост, соединяющий Мозырь и Калинковичи, уже 2 года находится на реконструкции. Путь в объезд занимает в несколько раз больше времени. Например, длина маршрута №6, который соединял микрорайон «Заречный» с «материковым» Мозырем, увеличилась более чем в 4 раза, время пути — в 3 раза.

Мозырский роддом переполнен, ведь туда же направляют рожать женщин из Ельска, Наровли и Житковичей.

Жители Калинковичей недовольны ситуацией. «Моя дочь много раз лежала на сохранении, очень тяжело переносила беременность, а тут еще и родильное отделение закрыли у нас в Калинковичах и гинекологическое отделение. Когда начались схватки, пришлось везти ее на машине в роддом в Мозыре, и мы всю дорогу переживали, что не успеем. Еще и роддом в Мозыре был переполнен. Думаю, это чудо, что она вообще не родила по дороге, потому что мы ехали в объезд, через новый мост», — рассказала жительница одной из деревень Калинковичского района.

В комментариях о закрытии роддома в Калинковичах люди поделились наболевшим: ситуация с закрытием роддомов касается не только райцентра, а всей Беларуси. Так, закрыт роддом в Вилейке и ездить нужно в Молодечно. Закрыты родильные отделения в Глубоком и Докшицах, хотя местные жители и были против. Из Хойников рожать едут в Речицу, а это 60 километров, из Пружан и Ганцевичей — в Барановичи.

В Полоцке роддом строили 12 лет, но в 2024 его все же снесли и предложили роженицам ехать в Новополоцк. Туда же направили и женщин из Глубокого и Докшиц.

Рождаемость как на войне

В 2024 году в Беларуси родилось 58 993 детей, что на 8,7% меньше, чем в 2023. Рождаемость в Беларуси в пересчете на 1000 жителей теперь находится примерно на том же уровне, что рождаемость в Украине во время войны. В Украине в 2024 году родилось 177 тысяч детей, что составляет 6 на 1000 жителей. В Беларуси — 59 тысяч детей, что составляет примерно 6,6 на 1000 жителей.

Если в 2016 году в Беларуси на свет появилось 117 779 детей, то в 2024 родилось всего 58 938. Рождаемость в стране за восемь лет сократилась вдвое.

По прогнозам ООН, население Беларуси может сократиться вдвое к 2100 году и составит примерно 4,5 миллиона человек.

