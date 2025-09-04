«Российская армия катастрофически истощена» 1 4.09.2025, 11:35

2,230

В чем главные причины провала летнего наступления Путина?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Российская армия — это уже не армия образца 2024, 2023, тем более 2022 года. Она значительно истощена. Сейчас она воюет преимущественно людским ресурсом, пехотной компонентой. В подразделениях — тотальный дефицит танков, боевых бронированных машин. Возникает уже дефицит артиллерии. Это все — следствие колоссальных потерь за фактически четвертый год полномасштабного вторжения в Украину.

Когда мы говорим о том, что эта война многое изменила, поскольку стала войной дронов, это отчасти правда. Но БПЛА стагнируют войну. Когда речь идет о наступлении, об общевойсковых операциях наступательного характера, то сразу же необходимы классические средства наступления. Испытывая колоссальный дефицит классических средств при проведении общевойсковых наступательных операций, российская армия показала, насколько незначительными оказались ее результаты.

Например, за осеннюю кампанию 2024 года — сентябрь, октябрь, ноябрь — захваченные территории составили почти 1800 квадратных километров. Отмечу, что осенний период очень сложный для проведения наступательных кампаний: сезон дождей, распутица, сложности передвижения техники. Тем не менее тогда было захвачено больше территорий.

В 2022 году, когда только начиналось полномасштабное вторжение в Украину, захваченные территории в первые месяцы и до конца 2022 года составили около 64 тысяч квадратных километров. Мы видим большую разницу.

Сейчас российская армия катастрофически истощена. И даже несмотря на то, что, казалось бы, ее группировка насчитывает 700 тысяч личного состава, этих сил просто не хватает для проведения классических общевойсковых наступательных кампаний.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com