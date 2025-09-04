Как белорусам в Польше заменить водительские права 4.09.2025, 11:40

Справка из консульства не нужна.

Белорусы с гуманитарной визой или ВНЖ, выданным на основании такой визы, могут не предоставлять справку из консульства для обмена белорусских водительских прав на польские. Это закреплено январским постановлением министра инфраструктуры и повторено в распоряжении от 5 августа 2025 года, пишет mostmedia.io.

В общих случаях для замены водительского удостоверения, выданного вне ЕС, требуется справка из органа, который выдал права, или из консульства. Такая справка должна подтверждать сведения, содержащиеся в удостоверении, то есть фактически свидетельствовать подлинность прав.

Эту справку не должны предоставлять заявители, имеющие:

статус беженца

убежище

дополнительную защиту

согласие на пребывание по гуманитарным соображениям или разрешение на толерантное пребывание.

Однако в распоряжении есть отдельный пункт, касающийся граждан Беларуси. По нему не требуется подтверждать права, выданные Республикой Беларусь, если их владелец находится в Польше на основании гуманитарной визы или гуманитарного ВНЖ.

Читатель MOST сообщил, что уже заменил права в Гданьске без предоставления справки из консульства, опираясь на эту норму.

— Пришлось сотрудникам ужонда немного рассказать про эти изменения, — пояснил он.

Если у вас не принимают документы на обмен белорусских прав без справки из консульства или ГАИ, ссылайтесь на этот документ (стр. 11, п. 12.3).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com