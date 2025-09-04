Лукашисты сошли с ума на теме «тунеядцев» 10 4.09.2025, 11:45

3,970

Милиция в регионах устраивает облавы.

В разных регионах Беларуси милиция продолжает бороться с «тунеядцами». Их вызывают в РОВД (а некоторых — доставляют) и проводят с ними беседы. А еще — устраивают рейды по поиску нетрудоустроенных, как поступили в Борисовском районе, и отправляют таких людей на общественные работы.

«Состоящие на учете в уголовно-исполнительной инспекции Солигорского РОВД и не занятые в экономике граждане приняли участие в групповом воспитательном мероприятии и были привлечены к осенним сельскохозяйственным работам», — сообщается в телеграм-канале «Милиция Минщины».

Нетрудоустроенные занимались уборкой тюков соломы с поля. В местном РОВД уточнили, что совместно со службой занятости определяют, на какие работы отправить таких людей.

В Борисовском районе сотрудники местного РУВД также контролируют тех, кто считается не занятым в экономике. «Чтобы выявить их и оказать помощь, милиционеры организовывают рейды, в ходе которых оказывают помощь в трудоустройстве», — отметили в борисовской милиции и добавили, что и дальше продолжат «оказывать помощь в трудоустройстве. Это касается в том числе тех, кто раньше был судим, освободился из мест лишения свободы или ЛТП, а также «тех, кто ранее попадал в поле зрения милиции».

В Молодечненском районе милиция и служба занятости организовали «групповое воспитательное мероприятие с ранее судимыми лицами, которые состоят на различных видах учета в РОВД».

В Клецке милиция вызывает и доставляет не занятых в экономике в местный РОВД на комиссию по трудоустройству. «Данная инициатива направлена на снижение уровня рецидивной преступности путем предоставления возможности социально адаптироваться и интегрироваться в общество через трудовую деятельность», — заявляют в милиции. Не занятых в экономике привлекали к «общественно полезному труду по наведению порядка на территории Клецка».

В Витебске с не занятыми в экономике встречались сотрудники милиции, а также служба занятости, медики и духовенство. «После встречи лица, не занятые в экономике, были привлечены к общественно полезному труду по благоустройству и наведению порядка на базе транспортного цеха филиала РУП «Белпочта», — сообщает телеграм-канал «Милиция Витебщины».

Напомним, 21 января этого года Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает.

После этого в Минске и регионах милиция достаточно активно подключилась к поиску «иждивенцев» и их трудоустройству.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com