Племянница Путина «подставила» дядю 1 4.09.2025, 11:50

1,996

Анна Цивилева

Заявила о выходе России в «мировые лидеры» по протезированию благодаря войне.

Россия выбилась в мировые лидеры по протезированию конечностей благодаря войне в Украине, заявила замминистра обороны Анна Цивилева. «Участники специальной военной операции, наши ветераны, стали драйверами, через которых государство начало очень активно внедрять мировой опыт и разработки. Не секрет, что 11,5 млн инвалидов, которые проживали у нас до СВО, не имели возможности получить необходимую реабилитацию», — сказала Цивилева на панельной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По ее словам, раньше участие государства в протезировании конечностей заканчивалось выдачей человеку искусственной части тела, а на получение протезов выстраивались длинные очереди. Однако теперь власти внедрили комплексный подход, поскольку столкнулись с тем, что участники войны после получения протезов «везут эти руки и ноги и не понимают, как они функционируют». «Цикл включает в себя грамотную подготовку, протезирование и обучение тому, как пользоваться протезом. Причем не просто пользоваться, а именно максимально восполняя утраченную функцию», — подчеркнула Цивилева. На текущий момент, по ее словам, протезирование в России впервые не уступает Китаю. Она также добавила, что «это огромные инвестиции и деньги».

Цивилева является двоюродной племянницей президента РФ Владимира Путина и женой министра энергетики Сергея Цивилева. В июне 2024 году Путин назначил ее замминистра обороны. В Минобороны тогда заявили, что Цивилева будет отвечать за социальное и жилищное обеспечение военных, чтобы вывести его на «новый качественный уровень». Чиновница находится в санкционных списках США и ЕС.

По состоянию на конец 2024 года 376 тыс. россиян получили на фронте тяжелые ранения и стали инвалидами, оценивал Международный институт стратегических исследований (IISS). Среди тяжело раненых каждый второй столкнулся с ампутацией конечностей, рассказывал New York Times знакомый со статистикой высокопоставленный российский чиновник. Таким образом, исходя из расчетов IISS, число инвалидов-ампутантов среди вернувшихся с фронта может превышать 180 тыс.

Ранее правительство закладывало в бюджет расходы на финансирование протезов для 60-70 тыс. инвалидов-ампутантов ежегодно — вдвое больше, чем до начала войны, когда такая потребность оценивалась в 27 тыс. протезов в год. Впрочем, выделенных денег не хватает, а вернувшиеся с фронта военные месяцами ждут протезов, рассказывали «Верстке» врачи в одном из крупнейших центров реабилитации для ампутантов «Вороновское».

По словам одного из медиков, многие «ветераны» провели в учреждении по 4–5 месяцев и даже больше, дожидаясь протезирования. При этом на само протезирование по регламенту отводится несколько недель, но доступных изделий для этого нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com