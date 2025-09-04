Ученые назвали лучшие сорта белорусской картошки 4.09.2025, 11:59

1,066

Какие лучше подходят для пюре, жарки, драников и с лучшим вкусом.

Стало известно, какой белорусский картофель лучше подходит для пюре и для жарки, сообщает ресурс grodnonews.by.

Так, в Гродненском зональном институте растениеводства НАН Беларуси сказали, какие сорта белорусской картошки самые популярные у населения. В институте заметили, что в этом году для возделывания сельхозорганизациям, фермерам, сельчанам и дачникам предложено 11 сортов картофеля для возделывания.

- В размножении находятся сорта различных групп спелости и целевого назначения, - пояснила завотделом картофеля Нина Хох.

Специалист рассказала, что к ранним сортам относятся «Красавiк», «Першацвет» и «Овация», к среднеранним - «Мастак», «Манифест», «Тайфун» и «Бриз». Еще есть среднеспелые сорта - это картофель «Баярскi», «Водар», «Скарб», а среднепоздние и поздние «Вектар» и «Выток» соответственно. Представитель НАН обратила внимание на то, что все эти сорта картофеля столового назначения. И только «Баярскi» и «Вытока» - универсальны и могут использоваться и в столовой, и для технических потребностей.

При этом у белорусов, проживающих на Гродненщине, любимые сорта картошки - «Першацвет», «Красавiк» и «Манифест». «Першацвет», например, хорош своим вкусом и лежкостью. «Красавiк» тоже отлично хранится и приятный на вкус, а если его высаживать в марте, то уже в июне можно есть молодую картошку. Популярный среднеранний сорт «Манифест» отличает высокая урожайность и отличный вкус.

Ученая заметила, что разные сорта картошки лучше подходят для жарки, запекания или для варки. Например, чем меньше в составе крахмала, тем меньше клубни будут развариваться. Такой картофель лучше подходит для супов, салатов и жарки. Из него отлично получается картофель фри, чипсы и драники. Это как раз-таки сорта «Бриз», «Першацвет» и «Манифест».

А вот если крахмала в картошке много, то он отлично будет развариваться и идеален для пюре. Здесь лучше всего подойдут сорта: «Баярскi», «Водар» и «Вектар».

- Сорт «Скарб» считается универсальным, поэтому сгодится и для варки, и для жарки, - подытожила эксперт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com