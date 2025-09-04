«Правитель нездоров и не принимает никого» 5 Аббас Галлямов

4.09.2025, 12:04

Теперь это уже не слухи.

Благодаря не отключенным вовремя микрофонам теперь все знают, что Путин планирует жить вечно. Мир услышал, как в разговоре с Си Цзиньпином российский лидер рассуждал о возможности достижения бессмертия: «Биотехнологии постоянно развиваются… Человеческие органы можно непрерывно пересаживать. Чем дольше живешь, тем моложе становишься, можно достичь бессмертия».

Хотя Путин говорил обо всем этом в безличной форме, но зная, как он ценит себя (тысячи людей гибнут прямо сейчас во имя его тщеславия), невозможно представить, чтобы он не собирался воспользоваться открывающейся (по его мнению) возможностью. В конце концов, «есть Путин – есть Россия; нет Путина – нет России». Так что он это не для себя, для России старается.

Один из величайших диктаторов в истории, создатель первой объединенной Китайской империи Цинь Шихуанди тоже искал бессмертия. Среди прочего – принимал и пилюли с ртутью. Естественно, умер. Вот как описывает его конец автор «Исторических записок» Сыма Цянь:

«Император умер в дороге близ Пинъюаня. Ли Сы и Чжао Гао, опасаясь смуты, скрыли его смерть. Они сопровождали колесницу, в которой находился покойный, и издали объявили: «Император нездоров и не принимает никого». Тело начало издавать смрад. Тогда велели везти сзади повозку, полную тухлой рыбы, чтобы запах не выдавал тайну».

В позднейшей китайской поэзии встречается формула “车随鲍臭” («колесница сопровождается вонью рыбы»). Она используется как метафора падения величия.

На Руси бы сказали проще: коли худ князь, так в грязь.

Аббас Галлямов, «Телеграм»

