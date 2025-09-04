закрыть
FT: В Европе есть три лагеря по гарантиям безопасности для Украины

1
  • 4.09.2025, 12:21
  • 1,190
Одна группа стран даже готова развернуть свои войска.

Страны-члены «Коалиции решительных» разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, которые также предусматривают развертывание войск на украинской территории.

Об этом сообщает FT со ссылкой на собственные источники.

По словам двух лиц, ознакомленных с обсуждениями, коалиция примерно разделена на три группы.

Одна группа готова развернуть войска на территории Украины, например Великобритания; другая выступает против этого, например Италия, а большинство, в которое входит Германия, еще не определилось.

В то же время анонимный чиновник Елисейского дворца заявил, что страны, которые желают и могут предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.

«Сегодня у нас достаточно взносов, чтобы иметь возможность сказать американцам, что мы готовы взять на себя свои обязанности, при условии, что они возьмут на себя свои», - сказал чиновник.

