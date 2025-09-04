FT: В Европе есть три лагеря по гарантиям безопасности для Украины

FT: В Европе есть три лагеря по гарантиям безопасности для Украины1
Одна группа стран даже готова развернуть свои войска.
Страны-члены «Коалиции решительных» разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, которые также предусматривают развертывание войск на украинской территории.
Об этом сообщает FT со ссылкой на собственные источники.
По словам двух лиц, ознакомленных с обсуждениями, коалиция примерно разделена на три группы.
Одна группа готова развернуть войска на территории Украины, например Великобритания; другая выступает против этого, например Италия, а большинство, в которое входит Германия, еще не определилось.
В то же время анонимный чиновник Елисейского дворца заявил, что страны, которые желают и могут предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.
«Сегодня у нас достаточно взносов, чтобы иметь возможность сказать американцам, что мы готовы взять на себя свои обязанности, при условии, что они возьмут на себя свои», - сказал чиновник.