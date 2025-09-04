«После занятий у меня доходило до панических атак» 5 4.09.2025, 12:31

Педагог объяснила, почему запретить телефоны в школе — это правильно.

С 1 сентября ученикам запретили пользоваться на уроках и переменах мобильными телефонами. Нововведение активно обсуждают родители. Педагоги тоже не остаются в стороне. Одна из них — пользовательница TikTok из Минска @LiketheSun, которая пять лет проработала в школе. В своем аккаунте она высказалась, что «более чем поддерживает это» решение, и объяснила почему. В комментариях разгорелся спор.

Девушка рассказывает, что пять лет трудилась учителем. Сейчас «продолжает быть педагогом», однако в школе уже не работает. Вероятно, она репетитор.

— Могу высказать свое непопулярное или популярное мнение о запрете мобильных телефонов на уроках. Я с этим более чем согласна. Я более чем поддерживаю, — говорит она. — Объясню. Увидела ролик одной мамы, которая возмущалась, что учителя неинтересно преподают, поэтому дети сидят в телефонах <…>. Отчасти да. Но нельзя всех под одну гребенку.

По словам пользовательницы, когда она только начала работать, старалась проводить уроки максимально увлекательно: тщательно подбирала материал, искала нестандартные подходы к его подаче. При этом, когда перед старшеклассниками «распиналась у доски», ребята следили за ней с любопытством, но, по ее мнению, не из-за увлечения предметом.

— Это было [отношение] как к какой-то клоунаде, то есть на тебя смотрят как на какой-то развлекательный объект, — вспоминает она. — Потому что дети, которые способны учиться и фокусироваться, им в принципе не нужно какое-то сверхшоу. Сейчас все любят [говорить]: «Ай, детям неинтересно, вот если бы им было интересно…» Поверьте, если ребенок четко знает, что ему это нужно (речь о знаниях. — Прим. ред.) и [что] нужно прийти и посидеть 45 минут, ему не составит труда вникнуть даже в монотонный, скучный рассказ. Да, не всегда. Но в целом, если у ребенка есть какая-то внутренняя дисциплина, он спокойно это сделает.

Педагог вспомнила опыт работы с учениками 8-х классов, когда у подростков уже «играют гормоны». Часто, говорит она, им интереснее переписываться с девочками или мальчиками, чем слушать материал. Белоруска отмечает, что какие бы «танцы с бубном» она ни исполняла у доски, такие ребята постоянно доставали мобильные.

— Вы не представляете, насколько это раздражает. После занятий у меня доходило до панических атак. Готовлюсь к уроку, хочу вложить что-то, и каждый раз человек берет и сидит в телефоне. Ты его дергаешь, дергаешь. Отвлекается на это класс, отвлекаешься ты. Остальные [дети] тоже начинают думать: «Ага, может, и мне что-то пришло», — эмоционально описывает происходящее @LiketheSun. — Они же еще не выключают уведомления. Эти уведомления начинают пикать.

Она вспоминает, что были случаи, когда детям во время уроков звонили даже родители. Интересовались, поел ли сын или дочка.

— Поэтому я признательна и рада, что будет запрет мобильных телефонов, — отмечает она. — В младших классах никакой проблемы не составит [если есть мобильные], потому что они не заглядывают в телефоны на уроках. У них еще есть интерес к обучению. Особенно если ты более энергичный и увлекающий [учитель]. Старшие — без вариантов. Только запрет.

В случае же если у ученика возникнет какая-то проблема и ему нужно будет срочно связаться с родителями, всегда можно обратиться к администрации школы, считает @LiketheSun.

— Поэтому не вижу никакой проблемы, — резюмирует педагог.

«Телефон зомбирует»

За четыре дня это видео посмотрели более 455 тысяч раз. Под ним свыше 3600 комментариев. Мнения пользователей в них кардинально разделились. Вот некоторые:

«Если забрать у ребенка телефон, на уроке он будет рисовать в тетрадке, спать, перешептываться с одноклассниками (чем, кстати, сильно мешать), лежать на парте и думать о чем-то, выходить в туалет, а в итоге гулять по школе, и многое другое. Телефон — это не то, что мешает в учебе, отсутствие внимания и интереса к предмету — вот главная проблема...»

«А я вижу в этом проблему. У моего ребенка II группа инвалидности плюс сахарный диабет. Кто за нее ответит, если она не успеет мне позвонить?»

«Мои дети лишены телефонов с обеда воскресенья до вечера пятницы. Телефон зомбирует. Если его нет, включается режим «развлеки себя сам», а это уже не так-то просто. Соответственно, и уроками заинтересоваться гораздо проще. По себе помню, когда купили приставку, весь день мои мысли были заняты только тем, как приду из школы и буду в нее играть».

«А когда домой ребенок идет без телефона и его похищает маньяк, а школьник даже позвонить никуда не может. Либо на уроках его буллит учитель, а в школе ему не верят, так как он не может это записать ни на диктофон, ни на камеру. И никак не сможет защититься. Это небезопасно».

«Родители с года суют ребенку телефон в руки, чтобы не заниматься им. Теперь хотят «интересных учителей»? Дети не в состоянии сосредоточиться на учебе, потому что с рождения заточены на развлечения. Родители пеняют на учителей, учителя — на отсутствие воспитания в семье. Все из семьи! Точка».

«Согласна, проработала в образовании 19 лет и сейчас, живя в Норвегии, вижу, как здорово, когда здесь в школе дети без телефонов. Они играют на улице в активные игры, общаются друг с другом, вовлечены в учебный и интересный процесс на уроке! Поэтому я только за запрет телефонов!».

«Моей восьмикласснице на перемене телефон противопоказан. Пусть общается с детьми, учится выстраивать социальные связи, а не «залипает». Станет плохо — там куча взрослых, вызовут скорую. Я-то с работы чем помогу?»

