Лукашенко понимает, чем все закончится Telegram-канал «Письма к дочери»

4.09.2025, 12:46

О встрече с Путиным в Китае.

На излете своего великого юго-восточного прорыва истекающий гарант все-таки встретился с Путиным. Ну правильно, им же кроме Китая больше встретиться негде. А в Китае, видимо, нечем было заняться.

Но это я, конечно, зря. Они же не просто так встретились, а от всей души. Потому что прорыва им может и хватало, а душевного общения не очень. Поэтому истекающий гарант расчувствовался и сказал, что Путина ему никто не заменит. А Путин сказал, что ему гаранта тоже никто не заменит. Потому что они друг у друга незаменимые.

А истекающий гарант сказал, что он с Путиным как одна страна. А Путин сказал, что ему с гарантом всегда есть о чем поговорить. А потом они должны были расплакаться от полноты чувств, но в телевизоре это показать постеснялись.

Короче, как я понимаю, с поиском новых друзей у союзников не задалось. Поэтому пришлось искать утешения в объятьях друг друга. А с кем им еще утешаться? Нету вокруг настоящего романтизма.

Хотя на этот прорыв союзники возлагали, конечно, большие надежды. Истекающий гарант вон вообще думал найти себе нового старшего брата. Но старший брат, которого он думал найти, в таких родственниках что-то не нуждается. Все-таки не в том гарант возрасте, чтобы заработать на поцелуях.

Поэтому гарант пожаловался, что он с Путиным будет до конца. И как я понимаю, он себе этот конец уже даже представляет. Но деваться-то все равно некуда. Вместо геополитических кульбитов и дипломатических маневров в Китае пришлось исполнять арию «подайте на пропитание» перед местным цветочным королем.

Хотя посмотрел я на раздувшееся величие и хочу сказать, что для гаранта может оно и к лучшему, что обошлось без кульбитов. Его же после кульбитов обратно уже не соберешь.

И Путин тоже хотел себе найти союзника посвежее и помоложе. Потому что с таким союзником на людях появиться неловко. Но других желающих идти с Путиным до конца не нашлось. Ну, видимо, не только истекающий гарант представляет себе, чем все это закончится.

И получается, что союзники друг у друга действительно незаменимые. Они бы может и рады заменить, но заменить некем. И деваться им друг от друга тоже некуда. Хотя остаться с таким родственником на старости лет – сомнительное удовольствие. Он же, если что, даже стакан воды не подаст. А если вдруг подаст, то лучше этой воды не пить, чтобы помереть спокойно.

