4 сентября 2025, четверг, 13:17
В Париже началась встреча «коалиции решительных»

1
  • 4.09.2025, 12:50
В Париже началась встреча «коалиции решительных»
президенты Франции Эммануэль Макрон и Украины Владимир Зеленский

На заседание приехал Уиткофф.

Сегодня в четверг, 4 сентября в Париже началась встреча «коалиции решительных» по поддержке Украины. Заседание проходит в Елисейском дворце.

Об этом сообщает Le Monde и The Guardian.

Участие в работе коалиции принимает специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. В состав объединения входят около тридцати государств, преимущественно европейских.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж еще в среду вечером для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Макрона, встреча призвана «завершить согласование надежных гарантий безопасности для Украины». В то же время он отметил, что зал полон, а некоторые лидеры присоединяются к дискуссии онлайн.

После короткого вступительного слова Макрона представителей СМИ попросили покинуть зал. Ожидается, что лидеры проведут обсуждение с Трампом и предоставят брифинг для прессы после завершения встречи.

