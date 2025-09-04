В Париже началась встреча «коалиции решительных»1
- 4.09.2025, 12:50
На заседание приехал Уиткофф.
Сегодня в четверг, 4 сентября в Париже началась встреча «коалиции решительных» по поддержке Украины. Заседание проходит в Елисейском дворце.
Об этом сообщает Le Monde и The Guardian.
Участие в работе коалиции принимает специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. В состав объединения входят около тридцати государств, преимущественно европейских.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж еще в среду вечером для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам Макрона, встреча призвана «завершить согласование надежных гарантий безопасности для Украины». В то же время он отметил, что зал полон, а некоторые лидеры присоединяются к дискуссии онлайн.
После короткого вступительного слова Макрона представителей СМИ попросили покинуть зал. Ожидается, что лидеры проведут обсуждение с Трампом и предоставят брифинг для прессы после завершения встречи.