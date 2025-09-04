закрыть
Почему пожилым людям нужно пить зеленый чай

  • 4.09.2025, 13:15
  • 1,090
Почему пожилым людям нужно пить зеленый чай

Это превосходный напиток для профилактики.

Новое исследование ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне показало, что зеленый чай может стать отличным средством профилактики болезни Альцгеймера, пишет bb.lv.

Все дело в содержащемся в нем натуральном соединении — антиоксиданте галлат эпигаллокатехина. Зеленый чай становится мощным очистителем мозга. Свой эффект напиток показывает в сочетании с простым витамином B3 (никотинамидом). Антиоксидант из чая отвечает за выработку энергии в клетках мозга. Никотинамид в норме вырабатывается в организме естественно при употреблении таких продуктов, как злаки, рыба, орехи, бобовые и яйца.

В рамках исследования было обнаружено, что нервные клетки при обработке сразу двумя соединениями способны оборачивать вспять возрастные изменения, а также могут эффективно очищаться от скоплений опасного амилоидного белка, считающегося одной из причин развития болезни Альцгеймера.

На данный момент эта патология неизлечима, но ее вполне можно затормозить в развитии. И тут главное — время: чем раньше начать, тем лучше.

Новые выводы воодушевили экспертов, ведь эти соединения просты и доступны. Кроме того, достаточно просто наладить здоровое питание, чтобы получить хороший эффект.

