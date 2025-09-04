NSJ: Есть только один способ вести дела с Россией 4.09.2025, 13:26

Пора отказаться от иллюзий.

Уже более трех десятилетий после окончания холодной войны Вашингтон так и не выработал четкой линии в отношении Москвы. Вместо долгосрочной стратегии, американские администрации раз за разом пытались «перезагрузить» отношения, что лишь давало Кремлю время на перевооружение и реализацию имперских амбиций, пишет The National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от холодной войны, когда США руководствовались ясной доктриной сдерживания, сегодня страна лишена стратегической цели. Именно стратегия обеспечила победу над СССР, объединив союзников и создав внутреннее давление, приведшее к краху «империи зла».

После 1991 года Америка погрузилась в «демократическое строительство» в Афганистане и Ираке, в то время как Россия укрепляла армию, а Китай превращался в военную сверхдержаву. На этом фоне США продолжали вести переговоры о «перезагрузке» — от слов бывших президентов США Джорджа Буша о доверии Путину до попыток Барака Обамы и Джо Байдена выстраивать диалог. Однако ни одна из этих попыток не ответила на главный вопрос, чего именно Вашингтон хочет достичь в отношениях с Москвой.

Аналитики считают, что Россия никогда не отказывалась от экспансионистских планов, а США и Европа лишь усугубили ситуацию, сделавшись зависимыми от российского газа и разоружив собственные армии. Вашингтон, по их мнению, слишком увлекся разговорами о «правилах международного порядка», забыв о приоритете силы и реальных интересов.

Сегодня, подчеркивают эксперты, США необходимо отказаться от иллюзий и выстроить стратегию сдерживания, основанную на военной мощи, укреплении НАТО и долгосрочных целях. Только так можно остановить дальнейшие шаги Кремля и сохранить баланс сил в Европе и мире.

