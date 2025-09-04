Белорусы смогут увидеть полное лунное затмение 4.09.2025, 13:39

Подробная хронология необычного явления по минскому времени.

Полное лунное затмение смогут наблюдать жители Беларуси уже в предстоящее воскресенье, 7 сентября.

Особенностью этого затмения станет красноватый оттенок, в который окрасится спутник Земли: такое возможно в случаях, когда Луна во время затмения оказывается в тени Земли и на нее падают солнечные лучи, прошедшие через земную атмосферу.

Все фазы затмения будут видны в Беларуси, а также на территориях России, Европы, Азии, Африки, Антарктиды, Австралии и Океании.

Полная хронология затмения по минскому времени:

18.28 — начнется полутеневое затмение Луны, спутник Земли будет за горизонтом.

19.27 — начнется частное лунное затмение, Луна начнет входить в тень Земли, для беларусов по-прежнему оставаясь за горизонтом.

19.41 — восход Луны.

19.45 — заход Солнца.

20.31 — начнется полное лунное затмение, Луна при этом полностью окажется в тени Земли.

21.12 — максимальная фаза полного лунного затмения.

21.53 — завершится полное лунное затмение, Луна начнет выходить из земной тени.

22.56 — завершится частное лунное затмение, Луна полностью выйдет из тени Земли.

23.55 — завершится полутеневое лунное затмение, Луна полностью выйдет из полутени Земли.

Следующими яркими астрологическими событиями сентября станут затмение Венеры – планету закроет Луна, при хороших условиях и наличии оптики его вполне можно будет наблюдать – и солнечное затмение, однако его в Беларуси увидеть будет нельзя.

