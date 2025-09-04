The Economist: ВСУ нашли «ахиллесову пяту» страны-бензоколонки 4.09.2025, 13:48

Украинские дроны вывели из строя 20% российских НПЗ.

Россия переживает серьезный кризис с бензином после серии массированных атак украинских дронов-камикадзе на нефтеперерабатывающие заводы. По оценкам экспертов, в августе было выведено из строя до 20% мощностей переработки — более 1 млн баррелей в сутки. Особенно пострадали установки для производства бензина, дизельного и авиатоплива, которые сложно заменить в условиях санкций, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

С начала августа Украина нанесла более десятка ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре. Последние атаки пришлись на заводы в Краснодаре и Сызрани. Многие объекты обеспечивали топливом подразделения российской армии. Украинская сторона заявляет, что в 2025 году 40% целей ее дальнобойных ударов составляют именно нефтеперерабатывающие предприятия.

Результатом стали перебои с бензином на АЗС по всей стране: фиксируются очереди и рост цен. Оптовая стоимость топлива увеличилась на 54% с начала года, достигнув рекорда. Власти приостановили экспорт бензина и ввели нормирование в ряде регионов. Потери бюджета усиливают дефицит, который за первые семь месяцев 2025 года превысил $61 млрд.

Ключевым фактором стало массовое производство украинских дронов FP-1, которые могут преодолевать до 1600 км и несут боевую часть весом до 120 кг. По данным экспертов, таких аппаратов выпускается около 100 в день. Они обходятся всего в $55 тыс. и оснащены ПО, позволяющим точно наводиться даже при активном радиоэлектронном противодействии.

Аналитики отмечают, что ситуация пока остается управляемой, но при сохранении темпов атак кризис может оказать серьезное давление на экономику и армию России. По словам британского военного аналитика Лоуренса Фридмана, удары по НПЗ сами по себе не станут решающим фактором, но в сочетании с экономическими проблемами и сдерживанием российских наступлений создают дополнительное давление на Кремль.

