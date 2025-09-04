Уиткофф ушел со встречи «коалиции решительных»10
- 4.09.2025, 14:09
- 7,440
Об этом заявил Путин.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф покинул Елисейский дворец, где в четверг проходит заседание стран «коалиции решительных» по поддержке Украины.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
По сообщениям СМИ, спецпосланник Трампа присутствовал на встрече лишь частично. Через 20 минут после начала заседания появилась информация, что он покинул зал.
В Елисейском дворце объяснили, что он участвовал в части работы и обратился ко всем присутствующим главам государств и правительств. Однако Уиткофф был вынужден покинуть встречу, как планировалось, для другой встречи.
Он снова присоединится к лидерам, когда они будут осуществлять телефонный звонок американскому президенту Дональду Трампу.
Напомним, сегодня в четверг, 4 сентября в Париже началась встреча «коалиции решительных» по поддержке Украины. Заседание проходит в Елисейском дворце.