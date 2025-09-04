Медведев занервничал из-за решения Британии по замороженным российским активам

Медведев занервничал из-за решения Британии по замороженным российским активам2
- 4.09.2025, 14:30
В Sky News раскрыли подробности.
Британские активы могут конфисковать в России в качестве мести за поддержку Украины, заявил бывший президент России и нынешний заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет Sky News.
В среду, 3 сентября, министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что на оказание военной поддержки Украине его страна потратила более 1 млрд фунтов стерлингов, которые были оплачены за счет замороженных российских активов.
В ответ на это Медведев написал в своем Telegram-канале о том, что в отношении Британии страна-агрессор может принять меры возмездия.
Указывается, что Медведев пригрозил, что Россия ответит на «любое незаконное изъятие замороженных российских средств или доходов» изъятием «ценностей британской короны», включая британскую собственность в России.
«Учитывая, что деньги не могут быть возвращены в судебном порядке по очевидным причинам, у нашей страны есть только один способ вернуть ценности: вернуть их в натуральной форме», - написал Медведев.