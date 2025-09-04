закрыть
4 сентября 2025, четверг, 15:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Медведев занервничал из-за решения Британии по замороженным российским активам

2
  • 4.09.2025, 14:30
  • 2,446
Медведев занервничал из-за решения Британии по замороженным российским активам
Дмитрий Медведев

В Sky News раскрыли подробности.

Британские активы могут конфисковать в России в качестве мести за поддержку Украины, заявил бывший президент России и нынешний заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет Sky News.

В среду, 3 сентября, министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что на оказание военной поддержки Украине его страна потратила более 1 млрд фунтов стерлингов, которые были оплачены за счет замороженных российских активов.

В ответ на это Медведев написал в своем Telegram-канале о том, что в отношении Британии страна-агрессор может принять меры возмездия.

Указывается, что Медведев пригрозил, что Россия ответит на «любое незаконное изъятие замороженных российских средств или доходов» изъятием «ценностей британской короны», включая британскую собственность в России.

«Учитывая, что деньги не могут быть возвращены в судебном порядке по очевидным причинам, у нашей страны есть только один способ вернуть ценности: вернуть их в натуральной форме», - написал Медведев.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман