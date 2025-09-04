Кригсфербрехер! Телеграм-канал «СерпомПо»

Песков только промямлил в ответ.

Нет, все-таки немецкий язык намного выразительнее своего английского правнука).

Kriegsverbrecher! (Военный преступник). Именно так канцлер Германии Фридрих Мерц (вслед за предыдущим президентом США Джо Байденом) назвал Владимира Путина. Одним словом.

Особое звучание придает тот факт, что сказано на языке страны, в которой прошел Нюрнбергский трибунал над собственными преступниками.

Путин - военный преступник. Он, пожалуй, самый серьезный военный преступник нашего времени. Мы должны четко понимать, как обращаться с военными преступниками: здесь нет места уступкам,

- заявил Мерц.

Напомним, 17 марта 2021-го Байден назвал Путина убийцей. А через год, 16 марта 2022-го, «военным преступником». Таким же эпитетом Байден наградил «великого геополитика» и 28 июня 2024-го во время дебатов с Трампом, заявив, что Путин «убил тысячи и тысячи людей и «ясно дал понять», что намерен «восстановить то, что было частью советской империи», хочет «не часть, а всю Украину» и «не остановится» на этом.

По мнению Мерца, которое он высказал в интервью телеканалу Sat.1, сейчас Путин не видит оснований идти на перемирие или тем более на заключение мирного соглашения с Украиной, поэтому:

«Мы должны создать для этого основания. В военном плане это будет сложно, но в экономическом — вполне возможно. Я говорю об экономическом истощении, которое мы должны помочь вызвать».

Например, можно ввести пошлины против тех, кто все еще ведет торговлю с Россией, сказал Мерц (неужели ЕС перестанет покупать нефтепродукты у Индии из российской нефти, а также российскую нефть под видом азербайджанской и т.п.?). В таком случае она не сможет поддерживать свою военную машину и продолжать захватывать территории Украины.

Канцлер ФРГ также подчеркнул, что Путин по-прежнему не находится в дипломатической изоляции, в том числе из-за действий администрации президента США Трампа.

«У меня нет оснований верить Путину ни в каком вопросе», — заявил он.

Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений в отношении нашего президента. «Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», — промямлил в ответ пресс-Песков.

Ну, конечно, следует принимать во внимание только комплиментарные заявления от Фицо и Орбана, а также восхищение от Трампа. До тех пор, пока новый президент США не выйдет из себя, согласившись с оценкой, данной Путину оппонентом на прошлогодних президентских дебатах.

Германия, которая десятилетиями считалась одной из самых лояльных к России стран старой Европы, жестким заявлением своего канцлера окончательно расставила сегодня все точки над i во взаимоотношениях с нынешним хозяином Кремля. «Хочешь мира - готовься к войне».

Пока же «великий геополитик» спокойно шастает по красным дорожкам и «слушает, да ест», готовя очередной «экспромт» в стиле «кто как обзывается, тот так и называется» (как он ответил на слова Байдена в 2021 году).

