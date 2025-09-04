Сикорский высмеял заявление Путина об «отсутствии намерений нападать на кого-либо» 4.09.2025, 14:54

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши написал ироничное сообщение.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронично отреагировал на заявление Владимира Путина, что Россия якобы «никогда не имела и не будет иметь намерений нападать на кого-то».

Об этом информирует «Европейская правда».

«Никогда-никогда. Доверяйте нам», - написал Сикорский, комментируя пост МИД РФ.

Пользователи X напомнили в ответ, что подобные заверения Россия давала и перед полномасштабным вторжением в Украину.

