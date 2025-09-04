Степан Попов: Украинцы и поляки для нас близкие люди 2 4.09.2025, 15:33

Во Вроцлаве прошел фестиваль «Братэрства свабоды».

Во Вроцлаве 30 августа прошел спортивно-музыкальный фестиваль «Братэрства свабоды», который собрал белорусов, украинцев и поляков. Организаторами фестиваля стали белорусский свободный спортсмен, чемпион мира и Европы по самбо Степан Попов, активистка Наталья Хатько, Варвара Попова, соорганизатором стала «Суполка беларусаў Уроцлава».

Сайт Charter97.org поговорил со Степаном Поповым об этом уникальном фестивале:

— Это уже второй фестиваль. В прошлом году мы проводили «Братэрства свабоды-1». Тогда мы ставили цель собрать 16 команд, дать им названия на польском, белорусском и украинском языках, чтобы люди делились на разные коллективы, знакомились, объединялись и боролись за «золото».

В этом году мы решили повторить. Решение приняли всего за месяц, очень быстро включились в организацию. Даже создали отдельный Instagram «Братэрства спортовцаў», на который у меня большие планы. Это не только волейбол, а более глобальные проекты по объединению спорта и культуры для общения и коммуникации людей.

Фестиваль мы провели в новом формате. В каждой команде было пять игроков, к которым добавлялся один приглашенный известный гость. В этом году с нами играли ксендз Вячеслав Барок, Григорий Астапеня, Пит Павлов, актеры Алена и Михаил Зуй, Лиза Прокопчик, Иван Ганин, Михаил Залесский, Святослав Киселев, Евгений Веревка, Андрей Савченко. В каждой команде был интересный и медийный человек. Польский депутат Михал Ярош также должен был сыграть, но успел приехать только к концерту. Очень жаль, было бы здорово, если бы поляк вышел на площадку.

Главная цель была – создать атмосферу, когда люди играют вместе с более известными спортсменами и деятелями культуры. В этом году уровень волейбола как спортивной части вырос, появились сильные игроки. Было ощущение настоящего профессионального турнира.

Все команды имели равные шансы на победу. Была команда из молодых ребят, подростков, за которых играла Лиза Прокопчик. Они заняли третье место и удивили всех своей борьбой и азартом.

Как профессиональный спортсмен могу сказать, что все эмоции были: борьба, страсти, разочарования, радость. Все это мы зафиксировали и сделали итоговое видео турнира. В ближайшее время выйдет еще много роликов о каждой команде.

Параллельно с волейболом проходили разные активности. Наши партнеры из автоклубов привезли спортивные машины и рассказывали о гонках. Фитнес-клубы проводили стретчинг, йогу, семейные эстафеты для взрослых и детей. Были показательные выступления по единоборствам, мастер-классы для детей. Пока родители играли, дети могли рисовать и заниматься. Организация была четкой: все расписания, таблицы, команды.

После спортивной части прошел концерт. Выступали Пит Павлов, Алена и Михаил Зуй, украинские группы.

В финале к нам присоединился депутат Михал Ярош. Он открыто поддержал Беларусь, ее стремления к свободе и сделал совместные фотографии, которые выложил в Instagram. Это было очень приятно и показало отношение Польши к нам.

Цель турнира проста – объединение. Мы в эмиграции, не можем находиться в Беларуси, но должны продолжать жить здесь, ощущая себя частью Беларуси. Украинцы и поляки для нас близкие люди. Наша общая цель – борьба за свободу.

— Какие спортивные или культурные мероприятия вы готовите в ближайшее время, чтобы объединять белорусов и украинцев Польши?

— Сейчас есть идея составить календарь систематических мероприятий. Волейбольные турниры могут перерасти в лигу «Братэрства свабоды». Следующий турнир мы хотим провести в Варшаве, также есть планы съездить в Белосток.

Кроме того, важно помогать белорусским спортсменам, которые вынужденно уехали. Многие работают в строительстве или в такси, но они могут открывать собственные клубы. Я развиваю проект своего самбо, как нового вида спорта FCFS, доработанный вместе с коллегами, где добавлена система поясов для любителей. Сейчас мы открываем федерацию и планируем готовить тренеров, помогать им находить залы в Польше.

Финансово это сложно. Аренда дорогая, тренеры заняты на основной работе. Мы ищем гранты, партнеров, но главная цель – создать сообщество, которое сможет финансировать себя само.

Все это вырастает из простого волейбола. Мы начинали собираться три года назад на полянке под дубом. А теперь у нас турнир на 16 команд, больше ста участников и около трехсот гостей. С утра до вечера люди вместе играли, общались и чувствовали себя одной семьей.

Цель – не только спорт, но и построение сильного сообщества, где белорусы, украинцы и поляки помогают друг другу. Это и есть настоящая солидарность и путь к свободе.

