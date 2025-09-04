В Париже завершилась встреча «коалиции решительных»3
- 4.09.2025, 15:05
Вскоре будет звонок Трампу.
Встреча «коалиции решительных» закончилась в Париже, президент Владимир Зеленский покинул Елисейский дворец.
«Европейской правды» в Елисейском дворце.
Впереди – подготовительная встреча к звонку президенту США Дональду Трампу, которая запланирована на 15:00 по киевскому времени.
По неофициальным данным, в беседе с Трампом примут участие те европейские лидеры, которые ездили в Вашингтон 18 августа.
Также, по некоторым данным, украинский президент отправился на встречу с Уиткоффом. Лидеры ЕС, в свою очередь, будут иметь совместный обед, но в 15:00 все соберутся для звонка Трампу.