В Париже завершилась встреча «коалиции решительных»

3
  • 4.09.2025, 15:05
В Париже завершилась встреча «коалиции решительных»

Вскоре будет звонок Трампу.

Встреча «коалиции решительных» закончилась в Париже, президент Владимир Зеленский покинул Елисейский дворец.

«Европейской правды» в Елисейском дворце.

Встреча «коалиции решительных», которая проходила 4 сентября в Париже, завершилась, и украинский президент покинул Елисейский дворец.

Впереди – подготовительная встреча к звонку президенту США Дональду Трампу, которая запланирована на 15:00 по киевскому времени.

По неофициальным данным, в беседе с Трампом примут участие те европейские лидеры, которые ездили в Вашингтон 18 августа.

Также, по некоторым данным, украинский президент отправился на встречу с Уиткоффом. Лидеры ЕС, в свою очередь, будут иметь совместный обед, но в 15:00 все соберутся для звонка Трампу.

