Президент космических войн 4.09.2025, 15:16

Дональд Трамп

Фото: Reuters

Трамп сосредоточился на освоении нового театра соперничества великих держав.

Президент США Дональд Трамп сосредоточился на военном освоении космоса, объявив о переносе Космического командования (SPACECOM) в Хантсвилл, Алабама, известный как «Город ракет». По его словам, это позволит «защитить американские космические активы и выявлять угрозы для Родины», пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Трамп продолжает политику, начатую во время первого срока. Создание Космических войск и запуск инициативы «Золотой купол» — аналога программы «Звездные войны» бывшего президента США Рональда Рейгана с космическими противоракетными перехватчиками. Проект стоимостью $175 млрд призван «навсегда устранить угрозу ракетного нападения на США» в течение трех лет, хотя эксперты выражают сомнения в реалистичности сроков.

Генерал Стивен Уайтинг, глава SPACECOM, ранее выступал за размещение оружия в космосе, что подчеркивает серьезность подхода администрации. Эксперты отмечают, что новая администрация Трампа активно продвигает космос как «военную сферу», готовясь к потенциальной войне за орбиту.

Конкуренция в космосе усиливается. Китай и Россия активно развивают противоспутниковое оружие и запускают новые космические аппараты, снижая преимущество США. Партнерство Трампа с миллиардером Илоном Маском и SpaceX помогло поднять космическую повестку на уровень приоритетов, а недавний указ президента направлен на поддержку разработки передовых оборонных систем на американской территории.

При этом финансирование NASA сокращается, агентство остается без постоянного руководителя, а Национальный совет по космосу находится в подвешенном состоянии.

Под руководством Трампа военное освоение космоса может затмить научные и исследовательские программы, делая космос главным театром стратегического соперничества великих держав.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com