Белорусы читают Быкова и Адамовича
- 4.09.2025, 15:15
Рейтинг писателей.
Ко Дню белорусской письменности МТС составил топ-5 самых популярных книг белорусских авторов, которые выбирают читатели подписки «Книги с Литрес». Произведения объединяет глубокий гуманизм, внимание к судьбе человека в переломные моменты истории и яркий национальный колорит. Особенно востребованы книги Алеся Адамовича – его творчество «Смартпресс».
Top‑5 популярных книг:
«Каратели», Алесь Адамович – роман о трагедиях войны, основанный на свидетельствах очевидцев. Автор показывает, как насилие и предательство уживаются рядом с подвигами и самопожертвованием. Книга заставляет задуматься о цене человеческой жизни.
«Хатынская повесть», Алесь Адамович – проникновенное произведение о сожженной деревне Хатынь. В ее основе реальные события и судьбы мирных жителей, переживших трагедию. Повесть стала символом борьбы за правду и сохранение исторической памяти.
«Сотников», Василь Быков – повесть о нравственном выборе в условиях оккупации. Главный герой оказывается перед дилеммой, где верность идеалам стоит жизни. Произведение поднимает вечные вопросы чести, долга и мужества.
«Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях», Ян Баршчэўскі – собрание мистических и приключенческих историй. Автор мастерски вплетает в повествование народные поверья и фольклор. Книга стала ярким образцом ранней белорусской прозы XIX века.
«Аповесці і апавяданні», Янка Маўр – собрание произведений автора, положившего начало фантастическому и приключенческому жанрам в белорусской литературе. В этих историях оживают образы смелых и любознательных героев, открывающих мир и проверяющих себя на прочность.