Для «тунеядцев» в Беларуси вводят очередное ограничение 1 4.09.2025, 15:23

Кого оно коснется?

С 1 октября в Беларуси введут изменения по расчету и оплате жилищно-коммунальных услуг. Одно из новшеств касается тех, кто попал в базу «тунеядцев». Об этом 4 сентября на пресс-конфереции сообщила заместитель начальника управления экономики Минжилкомхоза Анастасия Малиновская.

«Если сегодня и, соответственно, до 1 октября 2025 года начисления платы в отношении жилых помещений, принадлежащих не занятым в экономике гражданам, осуществляется в первую очередь в случае, если такие граждане зарегистрированы в принадлежащих им квартирах, и пропорционально количеству граждан, — уточнила Анастасия Малиновская. — То есть вне зависимости от того, сколько с ним проживает граждан».

Представитель Минжилкомхоза привела пример для наглядности. Так, квартира в 60 квадратных метров принадлежит попавшему в базу не занятых в экономике. Помимо собственника-«иждивенца» в ней также зарегистрированы еще два человека, которые не считаются не занятыми в экономике. Сейчас в таком случае владелец-«тунеядец» оплачивает по полным тарифам отопление, горячую воду и газ, а остальные — по субсидируем.

«Но с 1 октября 2025 года в случае, если гражданин попал в список не занятых в экономике граждан и он является собственником квартир (причем вне зависимости от их количества — одна, две или более), то в отношении всех квартир, в отношении всего объема потребляемых услуг теплоснабжения, горячего водоснабжения, подогрева воды и газоснабжения будут применены экономически обоснованные тарифы», — уточнила Анастасия Малиновская.

