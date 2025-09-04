Производитель «Фламинго» анонсировал разработку новых ракет

Производитель «Фламинго» анонсировал разработку новых ракет2
- 4.09.2025, 15:25
Украинская компания Fire Point объявила о разработке двух новых баллистических ракет - FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны.
На пресс-конференции на международной выставке MSPO в Польше компания представила технические характеристики двух новых баллистических ракет.
Баллистическая ракета FP-7 будет запускаться с наземной установки. Основные параметры:
дальность действия - до 200 км;
скорость - до 1500 м/с;
время полета - 250 секунд;
высота полета - 65 км;
максимальная нагрузка - 150 кг;
точность - 14 м.
Другая новая разработка Fire Point - ракета FP-9, которая также будет стартовать с наземной установки. Ее характеристики значительно мощнее:
дальность действия - до 855 км;
скорость - 2200 м/с;
высота полета - 70 км;
максимальная нагрузка - 800 кг;
время полета - 520 секунд;
точность - 20 м.