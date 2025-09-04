закрыть
4 сентября 2025, четверг, 16:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Производитель «Фламинго» анонсировал разработку новых ракет

2
  • 4.09.2025, 15:25
  • 2,760
Производитель «Фламинго» анонсировал разработку новых ракет

Дальность — до 855 км.

Украинская компания Fire Point объявила о разработке двух новых баллистических ракет - FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны.

«Милитарный».

На пресс-конференции на международной выставке MSPO в Польше компания представила технические характеристики двух новых баллистических ракет.

Баллистическая ракета FP-7 будет запускаться с наземной установки. Основные параметры:

дальность действия - до 200 км;

скорость - до 1500 м/с;

время полета - 250 секунд;

высота полета - 65 км;

максимальная нагрузка - 150 кг;

точность - 14 м.

Другая новая разработка Fire Point - ракета FP-9, которая также будет стартовать с наземной установки. Ее характеристики значительно мощнее:

дальность действия - до 855 км;

скорость - 2200 м/с;

высота полета - 70 км;

максимальная нагрузка - 800 кг;

время полета - 520 секунд;

точность - 20 м.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман