Производитель «Фламинго» анонсировал разработку новых ракет 2 4.09.2025, 15:25

2,760

Дальность — до 855 км.

Украинская компания Fire Point объявила о разработке двух новых баллистических ракет - FP-7 и FP-9, а также систем противовоздушной обороны.

«Милитарный».

На пресс-конференции на международной выставке MSPO в Польше компания представила технические характеристики двух новых баллистических ракет.

Баллистическая ракета FP-7 будет запускаться с наземной установки. Основные параметры:

дальность действия - до 200 км;

скорость - до 1500 м/с;

время полета - 250 секунд;

высота полета - 65 км;

максимальная нагрузка - 150 кг;

точность - 14 м.

Другая новая разработка Fire Point - ракета FP-9, которая также будет стартовать с наземной установки. Ее характеристики значительно мощнее:

дальность действия - до 855 км;

скорость - 2200 м/с;

высота полета - 70 км;

максимальная нагрузка - 800 кг;

время полета - 520 секунд;

точность - 20 м.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com