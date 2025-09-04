Украина обещает новые удары вглубь территории России 1 4.09.2025, 15:58

1,892

ВСУ открывают новый этап боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке новых ударов вглубь территории России, ознаменовав новый этап войны. Эти действия рассматриваются как ответ на непрекращающиеся российские бомбардировки украинской National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Зеленского, новый подход стал возможен благодаря развитию отечественного производства дронов и дальнобойного оружия. Использование собственных вооружений позволяет Киеву наносить удары по территории России без предварительного согласования с Вашингтоном и снижает риск прямого вовлечения НАТО в конфликт.

«Мы продолжим активные операции точно так, как необходимо для защиты Украины. Силы и ресурсы готовы. Также запланированы новые удары вглубь территории России», — написал президент в социальных сетях, отмечая, что удары будут ответом на недавние атаки российских дронов, которые повредили жилые и административные здания и оставили 60 000 человек без электричества.

Ранее Зеленский сообщил, что украинские войска теперь могут поражать цели глубоко в России, используя собственные дальнобойные системы, без координации с США. По его словам, ранее существовали «разные сигналы» относительно ответных ударов после атак на украинскую энергосистему, но сейчас такие согласования не требуются.

Эксперты отмечают, что использование отечественного оружия снижает риск эскалации конфликта со стороны США и Европы. Удары по российским линиям снабжения, энергетическим объектам или военным базам, осуществленные Украиной, не могут быть прямо связаны с НАТО. В то же время применение западного оружия повышало бы вероятность ответных действий России и угрозу ударов по территориям альянса.

Украина открывает новый этап боевых действий, опираясь на собственные технологии и стремясь усилить защиту своей территории при минимальном внешнем риске.

