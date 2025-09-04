Очереди на границе с Литвой выросли вчетверо 4.09.2025, 16:02

1,824

Белорусские погранпереходы снова парализованы огромными очередями.

За 24 часа очередь легкового транспорта на выезд из Беларуси перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) выросла с 90 до 360 легковушек, сообщает Госпогранкомитет.

Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 2900 единиц авто и 79 автобусов.

Самый загруженный маршрут для фур на въезд в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) — 300 грузовиков.

Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com