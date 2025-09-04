Очереди на границе с Литвой выросли вчетверо
Белорусские погранпереходы снова парализованы огромными очередями.
За 24 часа очередь легкового транспорта на выезд из Беларуси перед литовскими пунктами пропуска Мядининкай (Каменный Лог) и Шальчининкай (Бенякони) выросла с 90 до 360 легковушек, сообщает Госпогранкомитет.
Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска Тересполь (Брест) фиксируется 2900 единиц авто и 79 автобусов.
Самый загруженный маршрут для фур на въезд в Евросоюз проходит через латвийский пункт пропуска Шальчининкай (Бенякони) — 300 грузовиков.
Меньше всего фур за 24 часа приняли в литовском погранпереходе Мядининкай (Каменный Лог).