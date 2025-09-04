К ноябрю Трампу нужен успех 2 Юрий Федоренко

4.09.2025, 16:14

Причем здесь Путин?

Наглость россиян растет. С вечера второго сентября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением 502 БПЛА, а также 24 ракет воздушного и морского базирования. В последнее время мы видим, что враг корректирует свою тактику — параллельно с ночными воздушными атаками мы наблюдаем также и дневные атаки. Здесь достаточно вспомнить, что 2 сентября по территории Украины враг запустил более 50 дронов (преимущественно шахедов).

Массированные обстрелы происходили на фоне кощунственных высказываний Путина. Правитель РФ на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пекине вспомнил погибших северокорейских военных в войне против Украины и заявил, что Россия «никогда не забудет участия КНДР в борьбе с современным неонацизмом». Российский диктатор явно доволен поездкой: во время визита в Пекин был подписан так называемый меморандум о газопроводе Сила Сибири-2. О реальном строительстве речь пока не идет, ибо меморандум — это рамочный документ. Но на уровень наглости хозяина Кремля эта «экономическая победа» явно повлияла.

Говоря сухим дипломатическим языком, можно констатировать, что «переговорный трек» с США замедляется, Россия получает дополнительные аргументы для дальнейшего политического торга.

Ответ на эти процессы прилетел из Вашингтона практически мгновенно. Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании правителем России и анонсировал «определенные действия». Еще одно многозначительное высказывание американского президента: мол, лидер Китая Си Цзиньпинь вместе с хозяином Кремля и главой КНДР Ким Чен Ыном «готовят заговор» против Америки. Сколько уже раз Трамп менял свою точку зрения — трудно припомнить.

Если просто наблюдать за тем, как лидеры стран «обмениваются сигналами», то можно сделать вывод, что их позиция зависит от того, с какой ноги они утром встали. Весь мир становится похожим на большую психиатрическую больницу.

На самом деле, все не так просто — действия и слова политиков зависят от внутри- и внешнеполитического контекста.

Дональд Трамп, например, находится в контексте выборов в Сенат. Как много республиканцев выиграют выборы? Каким будет рейтинг Трампа? Все это, в конце концов, имеет отношение к властным возможностям Трампа во время текущей каденции. Следующий вопрос — причем здесь Путин?

Большинству американцев, действительно, безразлична внешняя политика (так устроены не только американцы, но и другие народы), однако не безразлично — выполняет ли президент предвыборные обещания. А одно из основных обещаний Трампа — прекратить войну России против Украины. Накануне выборов в Сенат, которые состоятся в первых числах ноября, Трампу очень нужен успех.

Президент США считает, что этот успех ему может подарить правитель России. Ведь Трамп, в свою очередь, уже подарил ему кое-что — вывел из международной изоляции, расстелил красную дорожку на Аляске, притормозил санкции, предложил легитимизировать Крым… Теперь Трамп имеет «моральное право» рассчитывать на благодарность или, скажем так, встречный шаг.

Путин, безусловно, понимает ситуацию, в которой находится американский президент, и издевается по максимуму: то подает призрачную надежду, то кощунствует, потому что знает — Трамп будет ждать «благодарности». Эта игра еще может какое-то время продолжаться, и все это время Украина будет истекать кровью.

Россияне будут вести себя максимально нагло, лезть во все щели на фронте и устраивать массированные воздушные обстрелы гражданского населения. Мы в курсе, что они накапливают большие запасы шахедов и модернизируют их производство. В этой ситуации нам надо оставить надежды на то, что наши проблемы разрулит то ли Трамп, то ли товарищ Си, то ли еще кто-то.

Наша задача — масштабировать успешный военный опыт, наращивать возможности ПВО (в частности, увеличивать использование дронов-перехватчиков) и бить врага на земле и в небе, на линии боевого соприкосновения и на его территории. Это долгий, но единственный путь к миру. Слава Украине!

Юрий Федоренко, Facebook

