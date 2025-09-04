Белоруска заявила об утечке личных данных из OZ.by 4.09.2025, 16:34

После заказа женщине начали звонить мошенники, знавшие позиции ее покупки.

Белоруска пожаловалась в соцсетях на возможную утечку данных из интернет-магазина OZ.by, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%».

По ее словам, после оформления заказа через личный кабинет приложения ей начали звонить мошенники. Они знали не только ее номер телефона, но и точные позиции заказа — учебные пособия.

Звонившие предлагали «перенаправить заказ в другой магазин», утверждая, что выбранных товаров якобы нет в наличии. После просьбы продиктовать код из SMS женщина поняла, что речь идёт о мошенничестве.

Она написала жалобу в Национальный центр защиты персональных данных и заявила, что больше не будет пользоваться сервисом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com