Белоруска заявила об утечке личных данных из OZ.by
- 4.09.2025, 16:34
После заказа женщине начали звонить мошенники, знавшие позиции ее покупки.
Белоруска пожаловалась в соцсетях на возможную утечку данных из интернет-магазина OZ.by, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%».
По ее словам, после оформления заказа через личный кабинет приложения ей начали звонить мошенники. Они знали не только ее номер телефона, но и точные позиции заказа — учебные пособия.
Звонившие предлагали «перенаправить заказ в другой магазин», утверждая, что выбранных товаров якобы нет в наличии. После просьбы продиктовать код из SMS женщина поняла, что речь идёт о мошенничестве.
Она написала жалобу в Национальный центр защиты персональных данных и заявила, что больше не будет пользоваться сервисом.