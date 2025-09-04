закрыть
Белоруска заявила об утечке личных данных из OZ.by

  • 4.09.2025, 16:34
Белоруска заявила об утечке личных данных из OZ.by

После заказа женщине начали звонить мошенники, знавшие позиции ее покупки.

Белоруска пожаловалась в соцсетях на возможную утечку данных из интернет-магазина OZ.by, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%».

По ее словам, после оформления заказа через личный кабинет приложения ей начали звонить мошенники. Они знали не только ее номер телефона, но и точные позиции заказа — учебные пособия.

Звонившие предлагали «перенаправить заказ в другой магазин», утверждая, что выбранных товаров якобы нет в наличии. После просьбы продиктовать код из SMS женщина поняла, что речь идёт о мошенничестве.

Она написала жалобу в Национальный центр защиты персональных данных и заявила, что больше не будет пользоваться сервисом.

