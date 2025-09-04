закрыть
Скрытое слово видят лишь единицы

  • 4.09.2025, 16:54
Скрытое слово видят лишь единицы

Проверка памяти и остроты зрения.

Единицы смогут найти слово «крем» за 11 секунд: коварная головоломка, пишет УНИАН.

Такие задания обычно состоят из ряда букв, расположенных в произвольном порядке на картинке, и конкретного слова, спрятанного в этом хаосе. Задача читателя состоит в том, чтобы найти слово, соединив буквы в комбинацию по горизонтали, вертикали или диагонали.

Считается, что такие головоломки являются одним из лучших способов улучшить навыки наблюдения, концентрацию внимания и даже память. К тому же, проверяется острота вашего зрения. Расположение букв затрудняет выявление скрытого слова с первого взгляда. Поэтому справиться будет непросто.

Готовы проверить себя? В этом задании вам нужно найти слово «крем». На ответ у вас будет всего 11 секунд, поэтому советуем не медлить. Искать слово можно по горизонтали или по вертикали.

Вы в игре? Время пошло!

