Белоруска разоблачила «скидки» в магазине D&F

  • 4.09.2025, 17:07
  • 1,948
Белоруска разоблачила «скидки» в магазине D&F

Цены на платье оказались просто накрученными.

Белоруска рассказала в соцсетях, как заметила странности с ценами на платье в магазине D&F в Минске, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%».

На витрине товар якобы продавался со скидкой за 39,99 рубля, при этом «старая цена» была указана 79,99. Женщина решила проверить ценники под наклейками и обнаружила: до этого платье стоило 49,99, а самая первая цена — 39,99.

Получается, что никаких скидок не было, а напротив — цену искусственно завышали, чтобы создать видимость выгодной покупки.

