Белоруска разоблачила «скидки» в магазине D&F 2 4.09.2025, 17:07

1,948

Цены на платье оказались просто накрученными.

Белоруска рассказала в соцсетях, как заметила странности с ценами на платье в магазине D&F в Минске, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%».

На витрине товар якобы продавался со скидкой за 39,99 рубля, при этом «старая цена» была указана 79,99. Женщина решила проверить ценники под наклейками и обнаружила: до этого платье стоило 49,99, а самая первая цена — 39,99.

Получается, что никаких скидок не было, а напротив — цену искусственно завышали, чтобы создать видимость выгодной покупки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com