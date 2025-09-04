Белоруска разоблачила «скидки» в магазине D&F

Белоруска разоблачила «скидки» в магазине D&F2
Цены на платье оказались просто накрученными.
Белоруска рассказала в соцсетях, как заметила странности с ценами на платье в магазине D&F в Минске, сообщает Telegram-канал «Хартия-97%».
На витрине товар якобы продавался со скидкой за 39,99 рубля, при этом «старая цена» была указана 79,99. Женщина решила проверить ценники под наклейками и обнаружила: до этого платье стоило 49,99, а самая первая цена — 39,99.
Получается, что никаких скидок не было, а напротив — цену искусственно завышали, чтобы создать видимость выгодной покупки.