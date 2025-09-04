Зеленский прокомментировал результаты заседания «коалиции желающих» 2 4.09.2025, 17:50

На встрече в Париже обсуждались гарантии безопасности и новые санкции против РФ.

В Париже состоялось заседание «коалиции желающих», в котором приняли участие президент Украины Владимир Зеленский вместе с другими союзниками, которые присоединились к встрече офлайн и онлайн. Об этом рассказал глава Украины в своем Telegram-канале.

По его словам, в заседании приняли участие 30 стран.

«Все объединены одинаковым стремлением завершить эту войну надежным миром и долговременной безопасностью. Подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве. Скоординировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности. И благодарен каждому и каждой за понимание, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия», — подчеркнул Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина вместе с союзниками имеет одинаковое видение, что РФ делает все возможное, чтобы затянуть переговоры и продолжать войну.

«Нужно увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию. Сейчас идет подготовка 19-го пакета санкций Евросоюза. Работает над санкционными шагами также Япония», — добавил президент Украины.

Также Зеленский поблагодарил всех партнеров за поддержку украинского народа и готовность и в дальнейшем быть вместе с нашим государством, чтобы помогать защищать жизнь.

«Отдельно хочу поблагодарить Президента Трампа за все усилия ради завершения этой войны и готовность Америки обеспечивать поддержку Украины со своей стороны», — подытожил украинский лидер.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com