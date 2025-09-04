Научная объективность — миф 4.09.2025, 17:59

Культурные ценности и убеждения всегда влияют на науку и ученых.

Идея научной объективности, согласно которой наука должна быть полностью рациональной и свободной от культурных влияний, — лишь миф. Культурные ценности и убеждения всегда влияют на науку и ученых, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Классический пример — описание процесса зачатия. Долгие годы в учебниках яйцеклетку представляли как «пассивную», а сперматозоид — «активным завоевателем». Лишь позже стало ясно, что оплодотворение — взаимный процесс, где обе клетки работают вместе. Эти открытия совпали с эпохой распространения более равноправных взглядов на гендерные роли.

Ученые отмечают, что на каждом этапе — от выбора темы исследования до трактовки результатов — наука впитывает культурные установки. Так, нейробиология традиционно выстраивалась вокруг иерархии «мозг управляет телом», что отражало общественные представления о власти и подчинении.

Кроме того, в экспериментах часто закладываются скрытые предпосылки. Миллиарды долларов были потрачены на поиск различий между полами, при этом сами определения «мужчина» и «женщина» редко уточнялись. Подобные практики усиливают социальные стереотипы, а отрицательные результаты зачастую не публикуются.

Сегодня, когда споры о вакцинах, абортах, климате и гендере становятся политическим оружием, вопрос доверия к науке выходит на первый план. Если объективности достичь невозможно, то как строить знание?

Исследователи предлагают демократический путь. Общество должно совместно определять ценности, ради которых ведутся научные исследования. Такие модели уже существуют — например, «научные мастерские», где университеты учитывают запросы местных сообществ.

Отказ от мифа об абсолютной объективности не обесценивает науку, а напротив — делает ее более честной и ответственной перед обществом.

