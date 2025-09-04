Newsweek: Вторичные санкции стали ключевым инструментом давления США 4.09.2025, 18:05

До сих пор в центре экономической стратегии Трампа стояли тарифы.

Россия нанесла по Киеву второй по масштабам ракетный удар с начала войны — более 600 ракет и дронов поразили инфраструктуру, перегрузив систему ПВО. Это произошло вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с Путиным. США затягивают решение по ключевому инструменту давления США — вторичным санкциям, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org) .

До сих пор в центре экономической стратегии Трампа стояли тарифы. Он грозил 100-процентными пошлинами на российскую нефть, ввёл дополнительные 25% тарифов против Индии за её закупки. Но 29 августа федеральный апелляционный суд признал использование тарифов незаконным. Фактически, президент лишился главного рычага, которым пользовался для демонстрации силы.

Теперь у Вашингтона остаётся только один путь — реальные вторичные санкции. Речь идёт о наказании стран и компаний, помогающих финансировать российскую военную машину. В список потенциальных целей входят Китай, Турция, Индия, ОАЭ, а также логистические фирмы и посредники в Центральной Азии.

Проблема в том, что Трамп до сих пор ограничивался лишь угрозами и отсрочками. Его санкционные инициативы сопровождались «льготными периодами» и новыми раундами переговоров с Москвой. Даже введённые тарифы против Индии оказались ограниченными и выглядели скорее как торговый спор, чем мера давления.

