закрыть
4 сентября 2025, четверг, 18:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Newsweek: Вторичные санкции стали ключевым инструментом давления США

  • 4.09.2025, 18:05
Newsweek: Вторичные санкции стали ключевым инструментом давления США

До сих пор в центре экономической стратегии Трампа стояли тарифы.

Россия нанесла по Киеву второй по масштабам ракетный удар с начала войны — более 600 ракет и дронов поразили инфраструктуру, перегрузив систему ПВО. Это произошло вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с Путиным. США затягивают решение по ключевому инструменту давления США — вторичным санкциям, пишет Newsweek (перевод — сайт Charter97.org) .

До сих пор в центре экономической стратегии Трампа стояли тарифы. Он грозил 100-процентными пошлинами на российскую нефть, ввёл дополнительные 25% тарифов против Индии за её закупки. Но 29 августа федеральный апелляционный суд признал использование тарифов незаконным. Фактически, президент лишился главного рычага, которым пользовался для демонстрации силы.

Теперь у Вашингтона остаётся только один путь — реальные вторичные санкции. Речь идёт о наказании стран и компаний, помогающих финансировать российскую военную машину. В список потенциальных целей входят Китай, Турция, Индия, ОАЭ, а также логистические фирмы и посредники в Центральной Азии.

Проблема в том, что Трамп до сих пор ограничивался лишь угрозами и отсрочками. Его санкционные инициативы сопровождались «льготными периодами» и новыми раундами переговоров с Москвой. Даже введённые тарифы против Индии оказались ограниченными и выглядели скорее как торговый спор, чем мера давления.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман