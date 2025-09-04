закрыть
4 сентября 2025, четверг
Белорусам стали приходить фейковые уведомления от «налоговой»

  • 4.09.2025, 18:07
Мошенники звонят и отправляют СМС.

Мошенники воспользовались моментом, когда людям могут приходить уведомления от налоговой по уплате имущественных сборов — за недвижимость, землю и транспорт. Они пишут и звонят белорусам, представляясь налоговыми органами и требуя переводить деньги на указанные счета. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным МНС, мошенники стали чаще звонить и отправлять людям СМС, якобы от имени налоговых органов с требованием уплаты сборов на указанные счета.

В ведомстве подчеркнули, что налоговики не информируют людей через СМС об уплате налогов и не направляют сообщения с реквизитами для перевода средств.

Уплата единого имущественного сбора возможна только через официальный сервис «Личный кабинет плательщика» или систему ЕРИП.

Напомним, уведомления на уплату имущественных сборов должны прислать не позже 1 октября — по почте или через личный кабинет на сайте МНС (кто давал на это согласие). Внести деньги при этом надо до 17 ноября включительно — с учетом того, что 15 и 16 ноября будут выходными днями. «Физические лица вправе оплатить налоги частями и досрочно», — поясняли ранее налоговики.

