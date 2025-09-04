закрыть
4 сентября 2025, четверг, 18:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Чехия поставит Украине 1,5 млн боеприпасов и продолжит обучение пилотов на F-16

  • 4.09.2025, 18:11
Чехия поставит Украине 1,5 млн боеприпасов и продолжит обучение пилотов на F-16

Поставки боеприпасов состоятся до конца года.

Чехия передаст Украине не менее 1,5 миллиона крупнокалиберных боеприпасов и продолжит обучение украинских пилотов на современных истребителях F-16.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Novinky.cz.

По его словам, поставки боеприпасов состоятся до конца года, аналогично прошлогодним объемам, а в следующем году Чехия планирует превысить эту цифру.

«Мы также продолжаем обучать украинских солдат и пилотов на симуляторах F-16», - отметил Фиала.

Кроме того, в следующем году расходы на оборону страны достигнут 2,35% ВВП, а правительство одобрило закупку танков Leopard 2A8 и современных истребителей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман