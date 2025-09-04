Чехия поставит Украине 1,5 млн боеприпасов и продолжит обучение пилотов на F-16
- 4.09.2025, 18:11
Поставки боеприпасов состоятся до конца года.
Чехия передаст Украине не менее 1,5 миллиона крупнокалиберных боеприпасов и продолжит обучение украинских пилотов на современных истребителях F-16.
Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Novinky.cz.
По его словам, поставки боеприпасов состоятся до конца года, аналогично прошлогодним объемам, а в следующем году Чехия планирует превысить эту цифру.
«Мы также продолжаем обучать украинских солдат и пилотов на симуляторах F-16», - отметил Фиала.
Кроме того, в следующем году расходы на оборону страны достигнут 2,35% ВВП, а правительство одобрило закупку танков Leopard 2A8 и современных истребителей.