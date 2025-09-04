закрыть
4 сентября 2025, четверг, 19:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соболенко хочет обзавестись личной охраной

6
  • 4.09.2025, 18:26
  • 1,752
Соболенко хочет обзавестись личной охраной

Из-за фанатов.

Джейсон Стэйси, который входит в команду первой ракетки мира в женском одиночном разряде в качестве тренера по физподготовке, сообщил, что в ее окружении рассматривают возможность привлечения охраны.

«Она прошла путь от того, когда ее знали только самые преданные поклонники тенниса, до нынешней ситуации, когда Арину узнают буквально все. Она выходит на улицу, и все ее узнают. Люди сразу же окружают Соболенко. Она не может выйти за дверь, потому что толпа тут же восклицает: «Боже, здесь Арина!»

Мы уже думаем, что нам всем нужна охрана. Но обязательно придется составлять план, куда и когда мы пойдем. А это нелегко», — подчеркнул Стейси в выпуске блога Арины Соболенко.

Сейчас Соболенко выступает на US Open, заключительном турнире из серии Большого шлема в этом году. Там она уже дошла до полуфинала, где ближайшей ночью сыграет с Джессикой Пегулой из США.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман