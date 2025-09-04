Макрон: Две страны ЕС должны прекратить покупать российскую нефть 2 4.09.2025, 18:37

Речь идет о Венгрии и Словакии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что во время сегодняшнего разговора с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп потребовал от Европы полностью прекратить закупки российской нефти. По словам Макрона, этот вопрос, касающийся двух стран Евросоюза — имеются в виду Венгрия и Словакия — давно беспокоит украинских союзников.

«Президент Трамп и американская администрация, так же как и мы, очень переживали с начала этой войны из-за выбора двух стран Евросоюза, которые продолжают покупать российскую нефть. И я думаю, что это очень хорошо, что именно американская администрация говорит о необходимости прекратить эту практику. Потому что иногда эти страны приводят свой аргумент, что они очень близки к американской администрации», — сказал Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже.

О требовании Дональда Трампа к Европе писал Reuters со ссылкой на чиновника из Белого дома. По его словам, американский президент подчеркнул, что закупки Евросоюзом российской нефти принесли России «€1,1 млрд за год».

