Reuters: Война в Украине стала катализатором беспрецедентных инвестиций в оборонный сектор 1 4.09.2025, 19:04

Ветераны возглавляют революцию в оборонных технологиях Европы.

Бывшие военные становятся ключевыми игроками в развитии оборонных технологий Европы, используя свой боевой опыт для создания стартапов и консалтинговых фирм. Война в Украине стала катализатором беспрецедентных инвестиций в сектор: венчурные вложения в 2024 году достигли $5,2 млрд, что на 500% больше докризисного уровня, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Примером служит бывший немецкий офицер Мэтт Купперс, который заметил, что ствол оружия производимого австрийским стартапом перегревается и теряет точность при длительной стрельбе — нюанс, незаметный для гражданских разработчиков. По данным Reuters, четверть всех европейских оборонных стартапов возглавляют ветераны, тогда как крупные подрядчики остаются под управлением гражданских.

Стартапы под руководством ветеранов быстро адаптируют технологии под реальные боевые условия, от камикадзе-дронов до программ на базе ИИ для планирования операций. Война в Украине сократила сроки разработки с нескольких лет до нескольких недель и месяцев, а знание ветеранов о военных закупках повышает шансы стартапов на успех.

В числе ведущих компаний — ARX Robotics (немецкие беспилотные наземные системы), Quantum Systems (дроны), Stark, Arondite и BlinkTroll. Эти фирмы используют преимущество низкого порога входа в технологические сегменты, такие как дроны, что позволяет быстро запускать новые проекты.

Эксперты отмечают, что ветераны понимают, какие решения действительно работают на фронте, а что является лишь маркетинговым шумом. «Вы понимаете пользователя, ограничения и то, что будет принято на вооружение», — говорит Фрэнсиско Серра-Мартинс, сооснователь Terminal Authority, поставляющей дроны украинским и немецким компаниям.

Рост оборонных инвестиций и опыт ветеранов формируют в Европе новое поколение технологических компаний, способных быстро реагировать на потребности современного поля боя.

