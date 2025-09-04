закрыть
4 сентября 2025, четверг, 21:35
Автобус, который ездил из Вильнюса в Лиду, могут конфисковать

  • 4.09.2025, 20:10
Все из-за устройства, которое спрятал в салоне водитель.

Водитель рейсового автобуса Вильнюс-Лида пытался провезти контрабандой новый турбокомпенсатор. Ему грозит штраф и конфискация автобуса, сообщает Государственный таможенный комитет.

Водитель ехал через пункт пропуска «Бенякони». Новый турбокомпенсатор водитель спрятал в нише для блока предохранителей, расположенной в салоне автобуса, где гродненские таможенники его и обнаружили.

«Сделал это намеренно, понимая, что стоимость автозапчасти, 4 тысячи долларов, значительно превышает установленный лимит на беспошлинный ввоз товаров, и за нее придется уплатить пошлину», — сообщает таможня.

Турбокомпенсатор и автобус BOVA 2004 года выпуска, как средство совершения административного правонарушения, общей стоимостью порядка 130 тысяч рублей изъяты до решения суда.

На мужчину составили протокол по ч.2 ст. 15.1 КоАП (Перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию с сокрытием от таможенного контроля, способом, затрудняющим их обнаружение). Ему грозит штраф в размере до 30 базовых величин (1260 рублей) с возможной конфискацией турбокомпенсатора и транспортного средства.

