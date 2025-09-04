Армия Израиля заявила о контроле над 40% города Газа
- 4.09.2025, 21:03
Израиль готовится к проведению операции по установлению полного контроля над городом.
Израильские вооруженные силы взяли под контроль около 40% города Газа, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.
По его словам, израильские силы удерживают около 40% территории города Газа. «На этой неделе мы начали привлекать силы резервистов, что значительно усиливает наши возможности», - отметил представитель ЦАХАЛ.
Как заявил военный, в рамках продолжающейся операции подразделения ЦАХАЛ ведут боевые действия и осуществляют маневры в районах города Газа, в частности, в квартале Зейтун и на окраинах района Шейх-Радван.
В настоящее время Израиль готовится к проведению операции по установлению контроля над городом Газа, в стране объявлена мобилизация резервистов. Об утверждении этих планов 8 августа сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.
7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Израильская армия начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.