Армия Израиля заявила о контроле над 40% города Газа 4.09.2025, 21:03

Израиль готовится к проведению операции по установлению полного контроля над городом.

Израильские вооруженные силы взяли под контроль около 40% города Газа, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.

По его словам, израильские силы удерживают около 40% территории города Газа. «На этой неделе мы начали привлекать силы резервистов, что значительно усиливает наши возможности», - отметил представитель ЦАХАЛ.

Как заявил военный, в рамках продолжающейся операции подразделения ЦАХАЛ ведут боевые действия и осуществляют маневры в районах города Газа, в частности, в квартале Зейтун и на окраинах района Шейх-Радван.

В настоящее время Израиль готовится к проведению операции по установлению контроля над городом Газа, в стране объявлена мобилизация резервистов. Об утверждении этих планов 8 августа сообщила канцелярия премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

7 октября 2023 года террористическая группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Израильская армия начала операцию против ХАМАС в секторе Газа. В настоящее время израильские военные контролируют около 75% сектора.

