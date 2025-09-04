закрыть
4 сентября 2025, четверг, 21:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

  • 4.09.2025, 21:24
Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Лидеры Украины и США обсудили новый формат защиты неба и ключ к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом был поднят вопрос нового формата защиты украинского неба от атак РФ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, звонок с Трампом был продолжительным и очень детальным. В нем также участвовали европейские лидеры.

В первую очередь в ходе разговора обсуждалось то, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру.

«Мы обсудили разные опции, и самое главное – это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру - лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов», - добавил Зеленский.

Еще одной темой разговора стала максимальная защита украинского неба, поскольку пока нет мира, украинцы должны не зависеть от постоянных атак РФ, а российские ракеты и дроны не могут забирать жизни.

«Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба», - сказал президент.

Он поблагодарил Трампа за поддержку украинского народа. Также стороны договорились о дальнейших контактах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян
Уроки русского бесстыдства
Уроки русского бесстыдства Александр Невзоров
Путин выдал свои страхи
Путин выдал свои страхи Игорь Эйдман