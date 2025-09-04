Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом 4.09.2025, 21:24

Лидеры Украины и США обсудили новый формат защиты неба и ключ к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом был поднят вопрос нового формата защиты украинского неба от атак РФ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

По словам Зеленского, звонок с Трампом был продолжительным и очень детальным. В нем также участвовали европейские лидеры.

В первую очередь в ходе разговора обсуждалось то, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру.

«Мы обсудили разные опции, и самое главное – это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру - лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов», - добавил Зеленский.

Еще одной темой разговора стала максимальная защита украинского неба, поскольку пока нет мира, украинцы должны не зависеть от постоянных атак РФ, а российские ракеты и дроны не могут забирать жизни.

«Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба», - сказал президент.

Он поблагодарил Трампа за поддержку украинского народа. Также стороны договорились о дальнейших контактах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com