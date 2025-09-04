Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
Лидеры Украины и США обсудили новый формат защиты неба и ключ к миру.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в ходе разговора с президентом США Дональдом Трампом был поднят вопрос нового формата защиты украинского неба от атак РФ.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
По словам Зеленского, звонок с Трампом был продолжительным и очень детальным. В нем также участвовали европейские лидеры.
В первую очередь в ходе разговора обсуждалось то, как подтолкнуть ситуацию к реальному миру.
«Мы обсудили разные опции, и самое главное – это давление, чтобы сильными мерами, в том числе экономическими, принудить к прекращению войны. Ключ к миру - лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов», - добавил Зеленский.
Еще одной темой разговора стала максимальная защита украинского неба, поскольку пока нет мира, украинцы должны не зависеть от постоянных атак РФ, а российские ракеты и дроны не могут забирать жизни.
«Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба», - сказал президент.
Он поблагодарил Трампа за поддержку украинского народа. Также стороны договорились о дальнейших контактах.