Зеленский предложил Трампу «специальный формат» для защиты неба над Украиной 7 4.09.2025, 21:30

Участники саммита «коалиции решительных» призвали президента США усилить давление на Путина.

Участники саммита «коалиции решительных» в Париже во время беседы с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения агрессии РФ и гарантии безопасности для Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.

По словам Зеленского, он и европейские лидеры поговорили с Трампом «прежде всего о том, как подтолкнуть ситуацию (российскую агрессию против Украины. – ред.) к реальному миру».

«Мы обсудили различные варианты, и самое главное – это давление, чтобы сильными мерами, в частности экономическими, заставить прекратить войну. Ключ к миру – лишение российской машины войны денег, лишение ресурсов», – добавил он.

Также, сказал глава государства, лидеры говорили о «максимальной защите украинского неба».

«Пока нет мира, украинцы не должны зависеть от постоянных российских атак, российские ракеты и дроны не должны уносить жизни. Украина предложила США рассмотреть специальный формат для защиты украинского неба», – рассказал Зеленский.

