Макрон назвал «наиболее важную и основную» гарантию безопасности для Украины

  • 4.09.2025, 21:51
  • 1,566
Макрон назвал «наиболее важную и основную» гарантию безопасности для Украины

Подробности.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал способность украинской армии сдерживать российскую агрессию «основной гарантией безопасности» для Украины. Об этом Макрон сказал 4 сентября на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже, видеозапись опубликована в Х Елисейского дворца.

По словам Макрона, в переговорах по мирному урегулированию войны РФ против Украины «не может быть никаких ограничений относительно формата или возможностей украинской армии».

«Это то, что мы защищаем и будем защищать до конца», – заявил французский президент после встречи «коалиции желающих».

Макрон заверил, что европейские партнеры Украины будут «способствовать не только устойчивости украинской армии к новым атакам, но и сдерживать российскую армию от любых новых попыток агрессии».

«Это наиболее важная и основная гарантия безопасности», – указал президент Франции.

