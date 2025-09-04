Минчанка пожаловалась чиновнику на дочь-предпринмательницу 3 4.09.2025, 21:55

Она открыла в квартире салон красоты.

Минчанка открыла салон красоты в небольшой квартире, в которой проживает вместе с матерью. Родственница предпринимательницы возмутилась такому соседству и пожаловалась на дочь главе Октябрьского района столицы Эдуарду Томильчику, пишет агентство «Минск-Новости».

Заявительница с 29-летней дочерью проживают в квартире площадью 36 кв. м. Минчанка оказывает на дому бьюти-услуги — уходовые процедуры для ресниц. По словам обратившейся, каждый сеанс сопровождается запахом химии в квартире и летающей пылью, а в день желающих преобразиться, как правило, два-три человека. Причем с финансовой точки зрения все корректно, так как дочь является плательщиком налога на профессиональный доход и исправно совершает отчисления в бюджет.

Неоднократные просьбы прекратить оказывать услуги прямо в квартире должного эффекта не возымели. Очевидно, что аренда отдельного помещения для работы не повлияет на кассу положительным образом. Собственница не может выселить дочь без ее согласия, однако предлагала компромисс — продать квартиру и разделить сумму, но предложение женщина отклонила. Сейчас члены семьи находятся в натянутых отношениях. Чтобы решить проблему, минчанка обратилась к главе Октябрьского района.

— Я не хочу ее выселять и не хочу, чтобы она прекращала заниматься своим делом. Но не у меня в квартире.

По словам специалистов, подобный вид услуг должен оказываться исключительно в нежилом помещении с отдельным входом и при соблюдении ряда требований.

Основываясь на предоставленной информации, Эдуард Томильчик пояснил гражданке: в данный момент ее жилое помещение используется не по назначению, за что предусмотрена административная ответственность.

— У вас сейчас есть два варианта решения ситуации, — обозначил глава администрации. — Первый — привлечь дочь к административной ответственности. После трехкратного привлечения дочери к ответственности вы через суд сможете добиться ее выселения. Второй — наладить с ней отношения. К тому же первый вариант может плохо сказаться на вашем общении с внуком.

Заявительница согласилась, чтобы дочь привлекли к административной ответственности. В то же время она выразила надежду, что до суда дело не дойдет.

Ранее врач-гигиенист, заведующая отделом коммунальной гигиены ЦГиЭ Первомайского района Елена Одарич в беседе с газетой «Аргументы и факты» рассказала, что формально «бьюти-услуги на дому не запрещены», но «к ним нужно подходить с большой осторожностью».

«Жилые помещения не предназначены для приема клиентов. Не всегда мастера на дому могут обеспечить полную стерильность», — отметила специалистка.

