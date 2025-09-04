Макрон объявил о готовности 26 стран направить свои войска в Украину 8 4.09.2025, 22:07

2,006

Страны готовы обеспечить присутствие на земле, на море и в воздухе.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи стран «коалиции желающих» объявил, что уже 26 государств выразили готовность направить военный контингент в Украину или оказать поддержку такой миссии. По его словам, речь идет о миротворческом присутствии, которое должно начаться после прекращения огня или подписания мирного соглашения.

«Эти 26 стран согласились направить войска в Украину в качестве силы гарантии либо обеспечить присутствие на земле, на море или в воздухе. Цель — поддержка Украины и ее территории на следующий день после окончания боевых действий», — сказал французский лидер.

Макрон подчеркнул, что миссия не предполагает ведения войны против России, а ее задача — закрепить мир и дать четкий стратегический сигнал. Развертывание, как уточнил президент, планируется не на линии фронта, а в специальных зонах, которые пока определяются. Этот шаг призван стать сдерживающим фактором против возможной повторной агрессии и зафиксировать долгосрочные обязательства союзников перед Киевом.

Помимо этого, европейские лидеры согласовали с США решение о введении дополнительных санкций против России, если она будет препятствовать достижению мирных соглашений по Украине. «Если Москва продолжит отказываться от конкретных мирных переговоров, то мы примем дополнительные санкции совместно с Соединенными Штатами и дадим четкий ответ на этот отказ двигаться вперед», — пояснил Эммануэль Макрон.

Французский президент также рассказал, что параллельно обсуждается более широкое военно-политическое предложение о гарантиях безопасности для Украины, к которому присоединились 35 стран. Также, по его словам, начальники штабов и министры обороны стран-участниц «коалиции желающих» в последние месяцы провели масштабную подготовительную работу в координации с США и НАТО. «Я могу подтвердить: мы готовы», — отметил Макрон.

Глава государства назвал ключевым условием гарантий безопасности сохранение за Украиной полноценной армии без ограничений по численности или вооружениям. Он уточнил, что первый элемент гарантий — укрепление украинских вооруженных сил, второй — силы безопасности союзников, готовые к развертыванию.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Москва не имеет права диктовать условия относительно возможного размещения западных войск в Украине в случае мирного урегулирования. Выступая на Пражском оборонном саммите Международного института стратегических исследований, он подчеркнул, что решение об этом может принимать исключительно Киев. Рютте также отметил, что США поддержат миссию в Украине, однако отправка американских войск не планируется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com